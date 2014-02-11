4 أسباب تدفع مورينيو لإشراك صلاح أمام وست بروميتش

يدخل محمد صلاح جناح تشيلسي اختبارا صعبا مع فريقه يوم الثلاثاء أمام مضيفه وست بروميتش ألبيون في الدوري الإنجليزي، ولكن يبقى السؤال .. هل يشارك الدولي المصري؟

صلاح المنتقل حديثا إلى تشيلسي من بازل جلس على مقاعد البدلاء أمام مانشستر سيتي يوم الاثنين الماضي عقب ثلاثة تدريبات فقط خاضها مع الفريق.

ثم أشركه جوزيه مورينيو المدير الفني للزرق في الربع ساعة الأخيرة من مباراة نيوكاسل يوم السبت ضمن الجولة 24 من المسابقة.

ويتنافس صلاح مع الرباعي أوسكار وويليان وإدين آزار وأندري شورلي على ثلاثة مراكز وهي الجناح الأيمن والأيسر وصانع الألعاب خلف المهاجم الوحيد.

ويستعرض FilGoal.com أربعة أسباب قد تدفع مورينيو لإشراك صلاح أمام وست بروميتش بشكل أساسي أو كبديل.

1- قدم جناح منتخب مصر أداء جيدا في الدقائق القليلة التي لعبها أمام نيوكاسل وهدد مرماه مرتين، وقد تكون المشاركة لمدة أطول أو من بداية المباراة هي الفرصة التالية التي يمنحها مورينيو له.

2- على ملعبه .. يملك وست بروميتش جرأة كافية لمهاجمة تشيلسي، خاصة وأنه انتصر على الزرق كثيرا في مواجهاتهما الأخيرة، ولذلك فقد يدفع مورينيو بصلاح ليفاجئ الخصم ويستغل سرعته في الهجمات المرتدة.

3- فور مباراة الثلاثاء فأن تشيلسي سيبدأ الاستعداد لمواجهة مانشستر سيتي يوم السبت المقبل في كأس الاتحاد الإنجليزي، ولذلك فقد يفكر مورينيو في إراحة بعض نجومه أمام وست بروميتش، مما يفتح الباب أمام مشاركة مؤكدة لصلاح.

4- عندما شارك لاعب المقاولون السابق أمام نيوكاسل كانت المباراة على ملعب ستامفورد بريدج معقل تشيلسي، وقد يسعى المدرب الاستثنائي لتجربة لاعبه الجديد عندما يلعب أمام جماهير الفرق المنافسة بعيدا عن ملعب ممتلئ بجماهير الزرق.