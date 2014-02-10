غزال: نحاول تعريف الجماهير البرتغالية بالكرة المصرية

يسعى علي غزال لاعب وسط ناسيونال ماديرا مع زملائه المحترفين المصريين في البرتغال لتعريف جماهير البرتغال بالكرة المصرية.

ويلعب غزال لناسيونال برفقة صالح جمعة، بينما يلعب محمود عبد الرازق "شيكابالا" لسبورتنج لشبونة، وأحمد حسن "كوكا" لريو أفي.

وقال غزال في تصريحات تليفزيونية يوم الاثنين: "لم تعرف جماهير البرتغال عن الكرة المصرية في السنوات الأخيرة سوى فريق الأهلي بسبب مانويل جوزيه، وعبد الستار صبري الذي لعب لبنفيكا".

وأضاف "نسعى لتعريف جماهير البرتغال بأن مصر بها لاعبين جيدين من خلال المستويات التي نقدمها".

وأشار غزال إلى أن زميله صالح جمعة يتطور بشكل جيد في أيامه الأولى مع ماديرا، بعد انتقاله الشهر الماضي معارا من إنبي.

ويلعب أربعة لاعبين مصريين صغار السن في البرتغال، وهم عمرو مختار وأدهم تركي لجيل فيسنتي في الدوري الممتاز، بينما يتواجد أحمد مختار مع أوليفرنسي، ومصطفى حسن مع جوندومار في دوري الدرجة الثانية.