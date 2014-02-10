أخبار عاجلة

النقل: إجراء تجارب تحميل على عدد من كباري طريق «شبرا/ بنها» -
«الأغذية العالمي»: مشروع «الألف يوم» يعتني بصحة 40 ألف حامل بالصعيد -
البورصة تربح 7 مليارات جنيه بدعم من مشتريات الأجانب والعرب -
مفيد شهاب: تطرف الفكر هو الخطر الحقيقي على مصر -
في زمن غلاء الأسعار.. ثلاجة بـ 52 ألف جنيه -
«القومي للمرأة»: في يوم اليتيم الأم البديلة ليست رفاهية -
مستشرق إسرائيلي: احتفاء ترامب بالسيسي يستهدف النفوذ الروسي -
البنك المركزي يخفض سعر الدولار خلال التعاملات المسائية -
القاهرة تقيم «سويقات» جديدة للباعة الجائلين بالأحياء -
وزير الري: 300 مليون جنيه تكلفة حماية جنوب سيناء من السيول خلال عامين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

غزال: نحاول تعريف الجماهير البرتغالية بالكرة المصرية

Google+ Print
غزال: نحاول تعريف الجماهير البرتغالية بالكرة المصرية غزال: نحاول تعريف الجماهير البرتغالية بالكرة المصرية

يسعى علي غزال لاعب وسط ناسيونال ماديرا مع زملائه المحترفين المصريين في البرتغال لتعريف جماهير البرتغال بالكرة المصرية.

ويلعب غزال لناسيونال برفقة صالح جمعة، بينما يلعب محمود عبد الرازق "شيكابالا" لسبورتنج لشبونة، وأحمد حسن "كوكا" لريو أفي.

وقال غزال في تصريحات تليفزيونية يوم الاثنين: "لم تعرف جماهير البرتغال عن الكرة المصرية في السنوات الأخيرة سوى فريق الأهلي بسبب مانويل جوزيه، وعبد الستار صبري الذي لعب لبنفيكا".

وأضاف "نسعى لتعريف جماهير البرتغال بأن بها لاعبين جيدين من خلال المستويات التي نقدمها".

وأشار غزال إلى أن زميله صالح جمعة يتطور بشكل جيد في أيامه الأولى مع ماديرا، بعد انتقاله الشهر الماضي معارا من إنبي.

ويلعب أربعة لاعبين مصريين صغار السن في البرتغال، وهم عمرو مختار وأدهم تركي لجيل فيسنتي في الدوري الممتاز، بينما يتواجد أحمد مختار مع أوليفرنسي، ومصطفى حسن مع جوندومار في دوري الدرجة الثانية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مفيد شهاب: تطرف الفكر هو الخطر الحقيقي على مصر

مفيد شهاب: تطرف الفكر هو الخطر الحقيقي على مصر

بن طلال يبيع مشروعا للجيش المصري

بن طلال يبيع مشروعا للجيش المصري

بالفيديو.. شاب مصري يتزوج «كلبة» ويهجر زوجته .. ومذيع "العاصمة" يعتذر لهذا السبب!

بالفيديو.. شاب مصري يتزوج «كلبة» ويهجر زوجته .. ومذيع "العاصمة" يعتذر لهذا السبب!

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل