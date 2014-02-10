روبينيو يغيب عن ميلان بسبب إصابة في الفخذ الأيسر

روما، (إفي): أعلن ميلان الإيطالي اليوم تعرض مهاجمه البرازيلي روبينيو لإصابة عضلية في الفخذ الأيسر ستبعده عن الملاعب لأكثر من أسبوع ليتأكد غيابه عن مباراة فريقه أمام أتلتيكو مدريد في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في 19 من الشهر الجاري.

وتعرض اللاعب للإصابة خلال مباراة فريقه أمام نابولي والتي انتهت بخسارة "الروسونيري" 1-3 ، وتم تبديله بين شوطي المباراة وحل مكانه مواطنه ريكاردو كاكا.

وأعلن النادي خضوع اللاعب لفحوصات طبية خلال الأسبوع المقبل لمعرفة مدى إصابته وتحديد موعد عودته للملاعب.

إلا أنه من المؤكد غياب اللاعب عن مباراة ذهاب دور الـ16 أمام أتلتيكو، والتي يسعى خلالها النادي الإيطالي لتحسين الصورة التي ظهر بها في الآونة الأخيرة.