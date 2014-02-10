رحيل الشاعر جوزيف حرب

توفي جوزيف حرب أحد أبرز الشعراء اللبنانيين الذين خلدت كلماتهم في عالم الشعر وتخطت قصائدهم حدود الوطن الى العالم العربي عن عمر يناهز الـ70 عاماً.

الشاعر ولد في قرية المعمارية من قضاء الزهراني في الجنوب اللبناني، تعلم في المدرسة الأنطونية، درس الأدب العربي والحقوق في الجامعة اللبنانية، مارس التعليم، وعمل في الإذاعة اللبنانية، كما كتب الراحل حرب للتلفزيون العديد من البرامج الدرامية منها: "أواخر الأيام"، "باعوا نفساً"، "قالت العرب"، "قريش"، "أوراق الزمن المر"، و"رماد وملح".

له العديد من الدواوين الشعرية مثل "شجرة الأكاسيا"، "مملكة الخبز والورد"، "الخصر والمزمار"، "السيدة البيضاء في شهوتها الكحلية"، "زرتك قصب فليت ناي"، و"أجمل ما في الأرض أن أبقى عليها"... وغيرها.

غنّت السيدة فيروز أجمل قصائده التي سكنت في قلوبنا وأظهرت علاقة مميزة مع الوطن، منها "رح نبقى سوا"، "روح زورن ببيتن"، "لما عالباب"، "ما قدرت نسيت"، "اسوارة العروس"، "أسامينا"، "يا ريت منن"، "زعلي طوّل أنا وياك"، "حبيتك تنسيت النوم"، "ورقو الأصفر"، "طلعلي البكي" وغيرها .

يذكر أن الراحل جوزيف حرب نال العديد من الجوائز التكريمية منها :جائزة الإبداع الأدبي من مؤسسة الفكر العربي، والجائزة الأولى للأدب اللبناني من مجلس العمل اللبناني في دولة الإمارات العربية.

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