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نيكول تلهب الساحل الشمالي رغم برودة الجو

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نيكول تلهب الساحل الشمالي رغم برودة الجو نيكول تلهب الساحل الشمالي رغم برودة الجو

عادت الفنانة نيكول سابا للتألق في الحفلات "اللايف"، بعد أن أقامت حفلاً مميزاً بقرية "موسى كوست"، على الساحل الشمالي؛ وهو الحفل الذي أقيم على مدار اليوم، وكانت أولى فقراته خاصّة بالساحر اللبناني "جينو"، الذي أبهر الحضور بالعديد من الخدع، ومنها خدمة رفع الطاولة بقطعة قماش وتمرير منشار على رأس شخص وغير ذلك...
ثمّ صعدت نيكول سابا في تمام الساعة الرابعة مرتدية فستاناً أبيض مثيراً، أبهر الحضور، يرافقها مع مدير أعمالها وائل المصري.
نيكول لم تترك طقس الحفلة بارداً، مثل الأجواء المحيطة، إذ أصرت على إشعال الحفل بالرقص والغناء المتواصل لمدة قاربت الساعتين.
وحرصت سيدة مسنّة بعد الحفل على الترحيب بنيكول وإبداء إعجابها بصوته، فردت نيكول بقبلة على وجه السيدة، وأصرّت على التقاط صورة معها.

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