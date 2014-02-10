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يايا توريه ينجو من الإيقاف بعد براءته من التعدي على لاعب نورويتش

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يايا توريه ينجو من الإيقاف بعد براءته من التعدي على لاعب نورويتش يايا توريه ينجو من الإيقاف بعد براءته من التعدي على لاعب نورويتش

لندن، (إفي): أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم تبرئة الإيفواري يايا توريه لاعب وسط مانشستر سيتي، على خلفية تعديه على لاعب خلال مباراة نورويتش سيتي، التي كانت ستكلفه الغياب عن الملاعب لثلاث مباريات.

وأكدت اللجنة التأديبية بالاتحاد عدم وجود سلوك عدائي من جانب توريه ضد لاعب نورويتش سيتي ريكي فان فولفسفينكل في اللقاء الذي انتهى بالتعادل السلبي.

ولم يتعرض اللاعب لعقوبة من قبل الحكم في اللقاء، وعندما احتكمت اللجنة إلى الصور ومقاطع الفيديو، أعلنت عدم توقيع أي عقوبة على توريه.

ويواجه مان سيتي في الجولة المقبلة من الدوري الإنجليزي فريق سندرلاند صاحب المركز الـ17 من جدول البطولة

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