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مصور باباراتزى فرنسى يعلن عن سبق صحفى حول علاقة مزعومة بين أوباما وبيونسيه

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مصور باباراتزى فرنسى يعلن عن سبق صحفى حول علاقة مزعومة بين أوباما وبيونسيه مصور باباراتزى فرنسى يعلن عن سبق صحفى حول علاقة مزعومة بين أوباما وبيونسيه

أوباما

أعلن مصور الباباراتزي الفرنسى الشهير باسكال روستان أن الصحافة الأمريكية ستنشر غدا الثلاثاء،  سبقا صحفيا حول علاقة مزعومة تربط بين الرئيس الأمريكى باراك أوباما والمطربة الشهيرة بيونسيه.

وقال روستان لإذاعة “أوروب 1″ الفرنسية اليوم الإثنين أن الصحافة الأمريكية ستكشف عن علاقة غرامية بين رئيس الولايات المتحدة وصوت أمريكا، المغنية بيونسيه..معتبرا ذلك “حدث كبير” سيتم نشره خاصة على صفحات “واشنطن بوست” وأن العالم أجمع سيتحدث عن ذلك.

وفور إعلان المصور الفرنسى الشهير هذا الخبر حتى توالت التعليقات من جانب الصحافة الفرنسية حول العلاقة الغرامية بين سيد البيت الأبيض والمغنية السمراء ذات الشهرة العالمية، حيث تساءلت مجلة “كلوزر” للمشاهير “هل الشعب الأمريكى سيكون لديه أيضا فضيحة “جاية مماثلة” فى إشارة إلى الممثلة جولى جايه التى زعمت المجلة نفسها انها ترتبط بعلاقة غرامية بالرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند .

وكانت صحيفة “ناشونال إنكواير” الأمريكية قد ذكرت قبل خمسة أيام أن الرئيس أوباما وزوجته ميشيل على وشك الطلاق.

أ ش أ

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