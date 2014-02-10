بليجرينى يحذر ريال مدريد وبرشلونة بأن أجويرو ليس للبيع

حذر نادى مانشستر سيتى عملاقى اسبانيا ريال مدريد وبرشلونه من أن نجم هجوم الفريق سيرجيو اجويرو لن يكون معروضا للبيع فى الصيف المقبل حتى إذا عرض ايا منهما مبلغ قياسى لشرائه.

وأكد المدير الفنى للسيتيزنز مانويل بليجرينى هذا الموقف من خلال تأكيده التمسك بالللاعب الارجنتينى الذى يغيب عن مباريات فريقه بسبب اصابة عضلية.

ويراقب ناديا ريال مدريد وبرشلونه اجويرو منذ فترة حيث يقود خط هجوم السيتيزنز النارى هذا الموسم بستة وعشرين هدفا وقاما بجس النبض من خلال تقديم ايماءات عبر وسائل الاعلام المقربة منهما بأنهما فى سبيلهما لشراء اللاعب.

وتشير انباء فى اسبانيا الى ان فلورينتينو بيريز رئيس النادى الملكى تحدث عن اجويرو مؤخرا مع الرئيس التنفيذى للسيتى فيران سوريانو لكن عرضه قوبل برفض تام.

يذكر انه منذ انضمام اجويرو الى السيتى فى مقابل قياسى للنادى بلغ 38 مليون جنيه استرلينى عام 2011 والشائعات حول عودته لاسبانيا لاتتوقف وقال البعض ان انتقاله ماهو الا خطوة تكتيكية لتجنب الحساسيات السياسية فى حالة انتقاله مباشرة من اتليتكو مدريد لاى من منافسيه.

ومنذ ذلك الحين اعرب اجويرو عن رغبته فى البقاء فى السيتى وبرهن عن ذلك عمليا من خلال تمديد عقده لعام اضافى ليبقى فى استاد الاتحاد حتى عام 2017.

أ ش أ