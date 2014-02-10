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جبهة النصرة” تنسحب من مخيم اليرموك علي مرحلتين”

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جبهة النصرة” تنسحب من مخيم اليرموك علي مرحلتين” جبهة النصرة” تنسحب من مخيم اليرموك علي مرحلتين”

جبهة النصرة

أفاد  موقع  روسيا اليوم  علي الانترنت ، بأن ممثلي الأطراف العاملة في مخيم اليرموك ، جنوب العاصمة دمشق، من فصائل فلسطينية ومجموعات مسلحة متواجدة هناك اتفقوا على انسحاب مسلحي “جبهة النصرة” بشكل نهائي من المخيم، وذلك على مرحلتين تستمران ليومين.

وأوضح مصدر ميداني من الفصائل الفلسطينية يوم 10 فبراير، أن المرحلة الأولى من الاتفاق تتضمن تقدم الفصائل الفلسطينية  ، وعلى رأسها فتح الانتفاضة ، والجبهة الشعبية ، القيادة العامة، من محور شارع ثلاثين ، وحتى ساحة الريجة ومن ثم إلى شارع فلسطين.

وأكد المصدر  ، بأن المرحلة الثانية ستجري في اليوم الثاني، حيث سيتم تقدم الفصائل الفلسطينية الاخرى من المحاور المتبقية والتي ستلتقي بالفصائل التي سبقتها في ساحة الريجة ، ليصبح المخيم خاليا من المسلحين ،  لتبدأ مرحلة إعادة الإعمار وتأمين عودة الأهالي وإخراج المحاصرين من هناك.

وأوضح المصدر، وهو أحد القادة الميدانيين في فتح الانتفاضة، بأن مسلحي “جبهة النصرة” ، قد وافقوا على الإتفاق بعد التقدم الكبير للجيش السوري في المناطق التي تحيط بمخيم اليرموك، إضافة لاتفاقيات التهدئة التي جرت في أكثر من منطقة، وكذلك لاقتناع المسلحين بعدم قدرتهم على الصمود لأكثر من ذلك، لاسيما وأن الفصائل الفلسطينينة وخلال عملياتها العسكرية أثبتت تفوقا كبيرا خلال الأيام الماضية.

روسيا اليوم

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