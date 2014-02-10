قضايا المرأة المصرية تنظم مؤتمرًا تحت عنوان “و مازال الختان مستمراً”

تنظم مؤسسة قضايا المرأة المصرية، مؤتمرًا بمناسبة اليوم العالمى،تحت عنوان “قانون للتجريم ومازال الختان مستمراً”، لمناهضة ختان الإناث ،يوم الثلاثاء القادم، بالدقى.

ويتناول المؤتمر، قضية “ختان الإناث”، وعرض المراحل التى مرت بها من ناحية تطورها اجتماعياً، وخاصة وصول مصر إلى المراكز الأولى على العالم فى ختان الفتيات، إلى جانب تناول القضية من الناحية القانونية، لعرض قوانين تجريم “الختان”، التى لم يُجد إصدارها نفعاً فى الحد من ظاهرة “ختان الإناث”، وذلك فى إطار اهتمام مؤسسة قضايا المرأة، بقضايا العنف ضد النساء.