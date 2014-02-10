منظمة المرأة تشارك في” المنتدى العربي حول المرأة والإعلام ” بالمملكة المغربية

تتشارك منظمة المرأة العربية مع وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الإجتماعية بالمملكة المغربية، في عقد ” المنتدى العربي حول المرأة والإعلام في ظل المتغيرات الراهنة “، وذلك يومي 18-19 فبراير 2014 بمدينة مراكش.

ويهدف المنتدى، إلى رصد وتحليل وتقييم، واقع المرأة العربية من منظور إعلامي، في ظل المتغيرات الراهنة التي تشهدها المنطقة العربية، خاصة بعد أحداث الثورات العربية.

وتتوزع أعمال المنتدى، على خمس ورش عمل تتناول، تقييم السياسات والاستراتيجيات في مجال الإعلام والمرأة، والإطار القانوني، لتكريس صورة إيجابية للمرأة العربية في مجال الإعلام، وتحليل الخطاب الإعلامي العربي حول المرأة، وصورة المرأة في الإعلام، وآفاق إحداث مؤسسة إعلامية تهتم بقضايا المرأة.

ويحضر هذا المنتدى، كوكبة من الخبراء والممارسين الاعلاميين، وأصحاب القرار إضافة الى ممثلين عن منظمات دولية وعربية ذات صلة .