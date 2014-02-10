رئيس البرلمان العراقي ينجو من محاولة اغتيال بالموصل

نجا رئيس مجلس النواب العراقي ، أسامة النجيفي ، منذ قليل ، من محاولة اغتيال بتفجير عبوة ناسفة استهدفت موكبه في مدينة الموصل شمال العراق.

وذكر مصدر أمني ، أن قنبلة ناسفة كانت مزروعة على جانب الطريق انفجرت أثناء مرور موكب “النجيفي” في حي سومر ، شرقي مدينة الموصل ، على بعد 400 كم شمال بغداد.

وأضاف المصدر ، أن رئيس البرلمان لم يصب بأذى ، لكنه لم يوضح فيما اذا أدي الانفجار لوقوع ضحايا في صفوف حراس النجيفي.

يذكر ، أنه تعرض موكب النجيفي لهجوم في محاولة لاغتياله جنوبي مدينة الموصل.

وقالت مصادر أمنية في ذلك الوقت ، إن عبوة ناسفة انفجرت لدى مرور موكب رئيس البرلمان في منطقة القيارة “جنوب الموصل” ، مما تسبب بمقتل اثنين من عناصر حمايته ، واصابة 12 آخرين بجروح ، فيما نجا النجيفي من محاولة الأغتيال.

من جانب آخر ، أصيب 6 أشخاص بانفجار سيارة مفخخة بالقرب من مدينة الطب وسط العاصمة بغداد ، فقد أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية أن الانفجار نجم عن سيارة ملغمة بالقرب من المستشفى الأمر الذي أسفر عن إصابة 6 أشخاص، بضمنهم عنصر من القوات الأمنية.

أدى انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب الطريق في منطقة البياع بشمال بغداد إلى سقوط 5 جرحى.

وفي محافظة بابل قتل شخص ، وأصيب اثنان آخران بانفجار عبوة ناسفة في منطقة هور حسين شمال المحافظة، وقد هرعت قوة أمنية وطوقت مكان الحادث. وقصفت طائرات الجيش العراقي ممرات قالت انها تابعة للقاعدة شمال محافظة بابل، وأوضحت مصادر أمنية أن طائرات حربية قصفت أربع ممرات سرية تابعة للقاعدة و”داعش” في منطقة جرف الصخر شمال محافظة بابل. وتربط هذه الممرات منطقة جرف الصخر بعامرية الفلوجة، وعثرت القوات الأمنية بعد دخول الممرات على مخططات للقاعدة لاستهداف سجون وزارة العدل.