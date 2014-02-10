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حبس فلسطينى الجنسية 45 يومًا على ذمة التحقيقات لإتهامه بالنصب على المواطنين

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حبس فلسطينى الجنسية 45 يومًا على ذمة التحقيقات لإتهامه بالنصب على المواطنين حبس فلسطينى الجنسية 45 يومًا على ذمة التحقيقات لإتهامه بالنصب على المواطنين

حبس فلسطينى الجنسية 45 يومًا على ذمة التحقيقات لإتهامه بالنصب على المواطنين

قرر قاضى المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، حبس فلسطيني الجنسية، 45 يومًا على ذمة التحقيق، لإتهامه بالنصب على المواطنين، بعد استيلائه على مليار، و500 مليون جنيه مقابل حجز شقق لهم في مشروع إسكان بالساحل الشمالي.

كانت البداية، عندما تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بالقاهرة بلاغًا من مواطن إماراتى ومقيم بدبى، يفيد بقيام الفلسطينى “سامى م أ”، وشهرته “سامى القرينى”، 56 سنة، مهندس معمارى والمدير المسئول بإحدى الشركات، باستلام مبلغ ثلاثين مليون جنيه مصرى، نظير إنشاء مشروع سكنى بالساحل الشمالى.

وكشفت التحريات، عن أن المتهم لم ينشئ المشروع بالكامل، لتعثره في استكماله، بسبب إنفاقه مبالغ مالية ببذخ، رغم استلامه مقدمات من المواطنين الراغبين في حجز وحدات مصيفية بالمشروع المشار إليه، والتي تقدر بنحو مليار ونصف المليار جنيه، مع تزوير توقيع المبلغ بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة، حتى تمكن من الاستيلاء على المبلغ المالى المشار إليه.

وأثبتت التحريات، أن المتهم سبق تقديم دعوى أمام النيابة تحت رقم 537 /2013 عرائض الجديدة، بنفس المضمون ، حرصًا منه على أموال المودعين، وحاجزى تلك الوحدات بالمشروع، كما أفاد بتقدم نحو مائتى مواطن من حاجزى الوحدات ضد الشركة في أماكن مختلفة بالنصب عليهم من قبل الشركة والمتهم.

وأكدت التحريات، صرف المتهم مبالغ طائلة من الأموال التي استولى عليها من المواطنين على متطلباته الشخصية، وإقامته حفلات كبيرة دعائية لجذب المزيد من المواطنين، بالرغم من تعثر المشروع وتوقفه بهدف النصب والاحتيال على المواطنين واستيلائه على المبالغ المالية.

وصدر قرار، بضبط وإحضار المتهم إإلى النيابة التي تولت التحقيق.

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أونا

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