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الأردن يوافق على دخول 20 شحنة بصل من سوريا ولبنان و6 من مصر

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الأردن يوافق على دخول 20 شحنة بصل من سوريا ولبنان و6 من مصر الأردن يوافق على دخول 20 شحنة بصل من سوريا ولبنان و6 من مصر

بصل

أفاد نقيب تجار ومصدري الخضار والفواكه الأردني أحمد ياسين بأنه تم اليوم الاثنين التوقيع على اتفاقية بين نقابته والجمعية الأردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكه وعدد من مزارعي البصل في منطقة الأغوار ، تقضي بدخول 20 شحنة بصل مستوردة من سوريا ولبنان بواقع 5 يوميا و6 أخرى من بواقع شاحنتين يوميا اعتبارا من يوم غد الثلاثاء.

وقال ياسين – في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) – إن الاتفاقية التي وافقت عليها وزارة الزراعة ، قررت السماح بدخول الشحنات المشار إليها حسب أقدمية تواجدها على الحدود وبعد الكشف عليها..موضحا أن هذه الاتفاقية جاءت بسبب نقص مادة البصل المحلي في الأسواق المركزية بشكل كبير سيما وأن حاجة السوق تبلغ حوالي 200 طن يوميا وما يدخل للسوق لا يتجاوز 20 طنا.

وبدوره .. قال أمين عام وزارة الزراعة الأردنية الدكتور راضي الطراونة إن الكميات التي سمح بدخولها لن تكفي حاجة السوق لمدة تزيد على أربعة أيام كما أن سعرها سيكون مرتفعا ، الأمر الذي سينعكس على المستهلك المحلي.

أ ش أ

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