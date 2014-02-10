Victoria Beckham تتألق في أسبوع نيويورك للموضة

اليوم الرابع في أسبوع نيويورك للموضة يعني رسميا منتصف الرحلة وهذا ما جعله عامرا بالأسماء الكبيرة التي شحنت الأسبوع بجرعات قوية تجعله متوهجا وقادرا على المواصلة حتى الثالث عشر من هذا الشهر . وكالعادة حفل اليوم الرابع بعروض مهمة ومميزة , فقد تابعنا عرضا كرنفاليا للمصممة Diane Von Furstenberg واستوقفتنا طريقتها المبتكرة في توظيف الفرو الملون وجذبتنا ألوان الأحمر والرمادي والوردي مع الخطوط التي تشي بعودة كبيرة إلى موضة الثمانينات , أما عرض دار DKNY فقد كان له طعما خاصا لأنه يتزامن مع احتفال الدار بعيدها الخامس والعشرين لذا لم نعجب من جرعات التفاؤل والمرح التي كانت السمة الرئيسية لملامحه حتى ان الصحافة اطلقت عليه عبارة Happy new York . وكي نكون منصفين فاننا لا بد ان نشير إلى ان عرض المصممة البريطانية Victoria Beckham كان مركز الثقل في هذا اليوم بلا منافسة , فقد سبقت فيكتوريا عرضها بوضع المجموعة كاملة على موقعها الإليكتروني وقد فسرت هذا الأمر قائلة : "لقد وضعت مجموعتي للثياب الجاهزة على موقعي الإليكتروني لأني اريد ان اقرأ ردود الفعل لمعرفة ما تريده زبوناتي اولا ". كما إنها نشرت على صفحتها في تويتر الرسالة التي بعثتها لها عائلتها قبل العرض والتي تتمنى لها فيها حظا سعيدا , ولم تكتف العائلة بالتمنيات , فقد حضر الزوج David Beckham ومعه اولاده الأربعة "بروكلين" و"روميو" و"كروز" وكانوا ينافسون الحضور بالأناقة الإنكليزية العريقة فيها حمل الزوج الطفلة "هاربر" التي كانت لوحدها حكاية فقد ارتدت فستانا رماديا وانتعلت حذاء باليه وردي , وقد لاحظنا حجم الأضواء وضجيج الكاميرات التي سلطت على العائلة وهي تأحذ مكانها في الصفوف الأمامية , فالأولاد يريدوون تشجيع الماما والزوج يريد ان يضرب مثلا في مؤازرة الزوج لزوجته , أما المجموعة نفسها فقد كانت شبابية وبسيطة كما هي العادة مع الإهتمام بالتفاصيل الصغيرة وقد حفلت بالسراويل والفساتين والتنورات ذات الخطوط البسيطة والروح المرحة .. ويبدو ان فيكتوريا بكم تعود لتؤكد في هذا العرض بانها مصممة محترفة لا تعتمد على مجدها القديم أو مجد زوجها والدليل هو هذا الإقبال الكبير على ثيابها والنجاح التجاري المميز الذي تحققه عاما بعد عام .

واليك بعضا مما التقطته عدسات " سيدتي نت " والذي ينقل لك جزءا مما جرى في اليوم الرابع من أسبوع نيويورك , وما زالت الأيام المقبلة عامرة بالجديد الذي سيقود دفة الموضة في الخريف والشتاء المقبلين: