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ليليا الأطرش تُطيح بـ "ضرايرها" في "باب الحارة"

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ليليا الأطرش تُطيح بـ "ضرايرها" في "باب الحارة" ليليا الأطرش تُطيح بـ "ضرايرها" في "باب الحارة"

استطاعت الفنّانة السّوريّة ليليا الأطرش الصّمود بشخصيّة "لطفيّة" في الأجزاء الجديدة من "باب الحارة"، ولم تسمح لأيّ فنّانة بديلة أن تأخذ مكانها، لا سيّما أنّها جسّدت الدّور منذ الجزء الأوّل كزوجة "عصام" الأولى.
"عصام"، الذّي تزوّج ثلاث نساء في "باب الحارة"، لم تصمد أيّ واحدة منهن في الجزأين السّادس والسّابع، فيما استطاعت ليليا الأطرش الإطاحة بجميع "ضرايرها"، إذ اعتذرت الفنّانات اللاتي جسّدن دور الزوجة الثانية والثالثة لعصام، وتمّ إيجاد بديلات لهنّ.
شخصيّة "هدى"، الزوجة الثّانية لعصام (ميلاد يوسف) ستؤدّيها فنّانة جديدة، هي الفنّانة راما الرّاشد، بعد أن اعتذرت الفنّانة نجلاء الخمري عن إكمال الدّور، الذّي كان بالأساس للفنّانة رشا التّقي في الأجزاء الأولى من "باب الحارة".
كذلك اعتذرت الفنّانة السّورية هنوف خربوطلي عن إكمال شخصيّة" فايزة" زوجة "عصام" الثّالثة، لتأخذ الدّور الفنّانة الشّابّة هلا يماني.
يُشار إلى أنّ عمليّات تصوير الجزأين السّادس والسّابع من "باب الحارة" تستمرّ حالياً في دمشق، عن نصّ كلّ من الكاتبين سليمان عبد العزيز وعثمان جحا، فيما يتولّى الإخراج عزّام فوق العادة.

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