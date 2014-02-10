وزير التربية والتعليم: لا أملك صلاحية تأجيل الدراسة بالمدارس الدولية

قال الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، إنه لا يملك الصلاحيات التى تمكنه من تأجيل الدراسة بالمدارس الدولية كونها مرتبطة ببرنامج تعليمى بدول خارجية، لافتًا إلى أن هناك لجنة مشكلة من وزارة الصحة للكشف على الطلاب بالإضافة إلى حملة توعية للوقاية من حالات الأنفلونزا وستستمر حتى نهاية الأسبوع الجارى، مشيرًا إلى أن هناك حالات فردية وقليلة مصابة باشتباه بأنفلونزا الخنازير.

وأضاف "أبو النصر" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "مانشيت" الذى يقدمه الإعلامى جابر القرموطى على قناة "أون تى فى"، أنه مع انتهاء الحملة الصحية بالمدارس الدولية سوف يرفع له التقرير وبالتنسيق مع وزارة الصحة سيتم تأجيل الدراسة أن لزم الأمر.