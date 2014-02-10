بالصور.. الدعوة السلفية بالقليوبية تكرّم العاملين بقطاع الطلائع

نظم مجلس إدارة الدعوة السلفية بمركز شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، حفلا لتكريم العاملين بقطاع طلائع الدعوة السلفية بالمركز.

وأكد مسئول قطاع الطلائع بالمركز فى كلمته، أن الاحتفال يأتى لتقديم الشكر والعرفان للعاملين بالقطاع، على ما بذلوه من جهد خلال نصف العام الدراسى الأول.

وأشار إلى أن نهضة الأمة لا تقوم إلا على فتية آمنوا وشباب نشأ فى طاعة الله، مطالبا إياهم بمزيد من الجهد والاجتهاد وكثير العمل فى الفترة القادمة، حتى يخرجوا للأمة جيلا سلفيا ربانيا متميزا.

وتحدث الشيخ محمد الحديدى عن أهمية التربية فى بناء الأمم ونشأة الأجيال الفاضلة، موضحا أن التربية السليمة تصحح العقائد وتعمق المفاهيم الصحيحة وتغرس الأخلاق النبيلة.