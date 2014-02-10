وزير التربية والتعليم لـ”مانشيت”:حسم قرار إجازة المدارس الدولية غداً

قال محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، في مداخلة هاتفية للإعلامي جابر القرموطي في حلقة اليوم من برنامج “مانشيت”، أن قرار تأجيل الدراسة بالمدارس الدولية سيتم حسمه غداً بعد التنسيق مع ادارات هذه المدارس لأنها خاضعة لنظام التعليم الامريكي وليس للوزارة اشراف كامل عليها .

وأضاف ان الوزارة قامت بتشكيل فرق متابعة بالاشتراك مع وزارة الصحة لمتابعة الحالة الصحية لطلاب المدارس الدولية، حيث أكد ان هذة الفرق ستبدأ عملها من الغد فى المدارس الدولية التى بدأت الدراسة بها .

موضحاً أن ما ظهر من حالات أنفلونزا الخنازير في بعض المدارس حالات فردية وسيتم السيطرة على الموقف في الحال ، وأوضح الوزير أن تلك الفرق تم التعاون بينها مع وزارة الصحة، وستضم طاقما طبيا يقوم بتوقيع الكشف الطبي على كل الحالات مرضية بتلك المدارس، فضلاً عن توزيع بروشورات ومطويات للتوعية الصحية بالأمراض المعدية عامة وأنفلونزا الطيور بصفة خاصة ،كمايقوم المرشدون النفسيون والطبيون بشرح طرق الوقاية المختلفة، وأهم الإجراءات التى يجب إتباعها عند حدوث أي إصابة.