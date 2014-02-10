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مندوب مصر بالأمم المتحدة في جنيف: لا ندخر جهدا من أجل مساعدة الأشقاء السوريين

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مندوب مصر بالأمم المتحدة في جنيف: لا ندخر جهدا من أجل مساعدة الأشقاء السوريين مندوب مصر بالأمم المتحدة في جنيف: لا ندخر جهدا من أجل مساعدة الأشقاء السوريين

السفير وليد عبالناصر

التقى السفير د. وليد محمود عبد الناصر،  مندوب الدائم لدى المقر الاوروبى للامم المتحدة فى جنيف بالمفوض السامى لشئون اللاجئين انطونيو جوتيريس، حيث اكد مندوب مصر الدائم” أننا لا ندخر جهدا من اجل تقديم العون والمساعدة للأشقاء السوريين، إنطلاقاً من واجبنا الانسانى والسياسى والتاريخى والقومى”، مطالباً بتمويل مكتب المفوضية بالقاهرة بالشكل المناسب لتفادى العجز الكبير فى احتياجاته والتى تنعكس بشكل مباشر على اوضاع اللاجئين.

من جهته أكد المفوض السامى لشئون اللاجئين على حرصه الشخصي على التعاون مع مصر فيما يتعلق بمسائل اللاجئين، مؤكدا على وجود مساحة كبيرة من مجالات التعاون، ومعرباً عن تقديره لاستضافة مصر للاجئين السوريين، وانه يعقد اجتماعات دورية حول الدول المستضيفة للاجئين السوريين من اجل حشد كل الموارد المتاحة وتخفيف العبء عن اللاجئين والمجتمعات المستضيفة لهم.

من جانب آخر، التقى عبد الناصر بمدير المنظمة الدولية للهجرة السفير وليام سوينج، حيث اشاد بتطور المنظمة فى السنوات القليلة الماضية، وبتعاون المنظمة مع مصر والتنسيق المستمر، فضلاً عن حرص المنظمة على تأدية الرسالة الانسانية خاصة فيما يتعلق بالمهاجرين.

وأعرب مندوب مصر الدائم عن ترحيبه باستضافة القاهرة لمكتب المنظمة الاقليمى، باعتباره الاكبر فى الشرق الاوسط وشمال افريقيا، كما اشاد ببرامج الهجرة من اجل التنمية والذى تقوم المنظمة بالترويج لها. وطلب مندوب مصر الدائم من السفير سوينج مساعدة المنظمة فى اعداد برامج عمل تهدف الى زيادة الروابط بين المهاجرين المصريين فى الخارج ووطنهم، خاصة فى مشروعات التنمية.

من جهته، أعرب السفير سوينج عن تقديره العميق للدور الذى لعبته مصر خلال الازمة الليبية، مشيدا بقيام الجانب المصري بفتح الحدود لضمان سلامة العائدين من ليبيا، كما أعرب عن تقديره للاعباء الملقاة على مصر جراء الازمة السورية، مؤكدا على استعداد المنظمة التعاون مع مصر فى شتى المجالات بما فى ذلك الازمة السورية.

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