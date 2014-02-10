شرطة التموين تضبط 6 ألآف قرص جنسي مجهول المصدر

نجحت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، فى ضبط 6143 قرص منشط جنسى مجهول المصدر، حيث أكدت تحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، قيام بعض أصحاب الصيدليات بمنطقتى (المعادى, البساتين) بحيازة وتجميع كميات كبيرة من الأدوية والمنشطات الجنسية المهربة، ومجهولة المصدر.

وعقب تقنين الإجراءات، تم إستهداف الصيدليات المشار إليها، حيث تم ضبط “أحمد . م . ش”، 29 سنة، المدير المسئول عن إحدى الصيدليات بدائرة قسم شرطة البساتين، وبحوزته بالصيدلية ( 2437 قرص منشط جنسى مجهول المصدر)، و”أيمن . س . أ” ، 37 سنة، المدير المسئول عن إحدى الصيدليات بدائرة قسم شرطة المعادى، وبحوزته بالصيدلية ( 3706 قرص منشط جنسى مجهول المصدر).