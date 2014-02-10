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القنصلية بجدة توفد مأمورية إلى المدينة لتقديم الخدمات القنصلية للمواطنين

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القنصلية بجدة توفد مأمورية إلى المدينة لتقديم الخدمات القنصلية للمواطنين القنصلية بجدة توفد مأمورية إلى المدينة لتقديم الخدمات القنصلية للمواطنين

القنصلية المصرية

يقوم أعضاء القنصلية العامة في جدة بمأموريات في المناطق المختلفة الواقعة في دائرة اختصاص القنصلية، في إطار جهود البعثات الدبلوماسية بالخارج لتقديم الخدمات للمواطنين ورعاية مصالحهم، حيث قام أعضاء البعثة بمأمورية إلى المدينة المنورة لتقديم الخدمات القنصلية للمواطنين الموجودين بالمدينة.

و قام الأعضاء القائمون بالمأمورية بمقابلة عدد من المواطنين من مخالفي نظام العمل والإقامة بالمملكة، والذين يرغبون في العودة إلى أرض الوطن، حيث تم على الفور إصدار وثائق سفر لحوالي 20 منهم، كما قام أعضاء القنصلية بمد 201 جواز سفر وإصدار 105 جوازات سفر و10 وثائق ترحيل و18 إذن عمل، فصلاً عن تقديم المساعدة لبعض المواطنين ممن لديهم مشاكل عمالية أو قانونية.

تجدر الإشارة إلى أن القنصلية كانت قد قامت بتشكيل غرفة عمليات، حيث قام فريق مكون من أربعة أفراد بالتوجه فوراً إلى المدينة المنورة للتعرف على الجثث وإنهاء إجراءات الدفن بالمملكة وللوقوف على حالات المصريين المصابين والاطمئنان عليهم وتقديم العون والمساعدة وضمان توافر الرعاية الطبية لهم ومتابعة حقوقهم القانونية.

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