القبض على ٣٧ من المشتبه فى انتمائهم للعناصر التكفيرية بشمال سيناء

ألقت عناصر إنفاذ القانون من الجيش والشرطة صباح اليوم الاثنين على ٣٧ فردا من المشتبه في انتمائهم للعناصر التكفيرية الخطرة التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بقرية الشلاق، وذلك خلال حملة المداهمات بمناطق( حي الترابين – قرية الشلاق) في مدينة الشيخ زويد.

وقال العقيد أركان حرب أحمد محمد علي المتحدث العسكري الرسمي – اليوم الاثنين- إنه تم العثور علي بندقية آلية، و4 خزائن بندقية، و100 طلقة عيار “7,62 * 39 ” مم بحي الترابين.

وأشار إلى أنه تم خلال الحملة حرق ٢١عشة والتي تستخدمها العناصر التكفيرية كقاعدة انطلاق لتنفيذ هجماتها الإرهابية ضد عناصر الجيش والشرطة وحرق وتدمير ٢٣ دراجة بخارية بدون لوحات معدنية والتي تستخدمها العناصر الإرهابية في تنفيذ هجماتها على قوات الجيش والشرطة.