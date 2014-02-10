“القوى الثورية”: نرفض مشاركة الإخوان في إحياء ذكرى تنحي مبارك

أعلن تكتل القوى الثورية، الاثنين، عن رفضه لدعوات التظاهر ،غداً، فى المشاركة لإحياء ذكرى تنحي الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك .

وأضاف التكتل فى تصريح له، “لا داعي للتظاهر غداً خلال الفترة الحالية، نظرًا لما تواجهه الدولة من تحديات، وأعمال إرهابية تهدف لزعزعة الأمن والاستقرار. وهناك مجموعات إرهابية تستغل تلك التجمعات الشبابية، لتنفيذ أعمالها الانتحارية والإرهابية التي تستهدف مؤسسات الدولة.

وتابع التكتل، “نرفض دعوات الإخوان للنزول، لإحياء ذكري تنحي مبارك، ونحذر كل من يضع يده في يد الإخوان، أو يشارك معاهم في تلك التظاهرات يكون خائن للوطن”.