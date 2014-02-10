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مهندس ري يطالب بإبعاد المخالفين عن الإزالة بعد طعنه بسكين بالمنوفية

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مهندس ري يطالب بإبعاد المخالفين عن الإزالة بعد طعنه بسكين بالمنوفية مهندس ري يطالب بإبعاد المخالفين عن الإزالة بعد طعنه بسكين بالمنوفية

 

تعدى موظف بالرى فى محافظة المنوفية على مهندس زميل له وطعنه بسكين وإصابة بجرح غائر أثناء تنفيذه قرار إزاله لقطعة أرض املاك دولة على أراضى طرح النهر وتم نقله لمستشفى شبين الكوم التعليمى لتلقى العلاج.

وأكد قال المهندس جمال إمام ،المصاب أنه أثناء تنفيذه حملة إزالات بقرية سمادون التابعة لمركز أشمون ،قام موظف زميل لة بطعنة أثناء أزالتة كافيتريا يمتلكها مخالفة للقانون ، مطالبا بابعاد المخالفين عن مكان الازالات من جانب الشرطة حتى لا يتطاولوا على الموظفين اثناء تادية عملهم .

وأضاف مهندس الرى، أنه عندما توجه لتنفيذ الازالة طلب من الشرطة إخلاء الموقع لتنفيذ الازالة فاعترض المتهم على تنفيذ الازالة وقام بطعنه بسكين من الخلف ،مؤكدا أنه طالبه باخلاء المكان للازالة وتنفيذ القرار .
> مشيراً أن الدكتور محمد عبد المطلب، وزير الرى، أجرى اتصالا هاتفياً للاطمئنان على حالته ،وأكد أن الوزارة لن تتهاون مع المخالفات مهما كانت التضحيات.

وكان اللواء سعيد أبو حمد، مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من الرائد محمد السخاوى رئيس مباحث اشمون بتعدى ،وليد محمود مختار الفار ،40 سنة، موظف برى اشمون وصاحب كافتيريا بعزبة رستم بسمادون على المهندس ،جمال امام عباس ،50 سنة موظف برى اشمون وذلك اثناء تنفيذه لقرار ازالة صادر ضده بقرارات ارقام 2554 – 2820 – 2990 لصالح الادارة العامة للرى بازالة سور حديدى ومواسير اعلى منافع الرى .

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