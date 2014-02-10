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تجديد حبس 20 متهمًا 45 يومًا على ذمة التحقيقات في أحداث اشتباكات الأزهر

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تجديد حبس 20 متهمًا 45 يومًا على ذمة التحقيقات في أحداث اشتباكات الأزهر تجديد حبس 20 متهمًا 45 يومًا على ذمة التحقيقات في أحداث اشتباكات الأزهر

جانب من اشتباكات جامعة الأزهر – ارشيفية

جددت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، والمنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، مساء اليوم الإثنين , حبس 20 متهمًا من طلاب جامعة الأزهر المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين 45 يومًاعلى ذمة التحقيقات، لتورطهم في الاشتباكات التي شهدتها الجامعة منتصف شهر ديسمبر الماضى.

كانت النيابة، قد وجهت إلى كل من “عصام حسن، وإمام محمد، ومحمد فؤاد، ومرتضى محمد، ومحمد على، وتوفيق محمد، وعبد الرحمن سيد، وأسامة إبراهيم، ومحمد صلاح، وأحمد عادل، وعلى سلامة، ومصطفى عبد الكريم، وحاتم إبراهيم، وبسام محمود، وحسام محمود، وعصام محمود، ومحمد صبرى، وعلى العدوى، ومحمود الهادى، وعبد الرحمن نزار” تهم بإثارة الشغب، والبلطجة ،والتجمهر، والتظاهر دون الحصول على تصريح من وزارة الداخلية، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، والتعدى على الموظفين أثناء تأدية عملهم، وقطع الطريق، ومقاومة السلطات، وتعطيل مؤسسات الدولة عن تأدية عملها.

وكانت جامعة الأزهر، قد شهدت منتصف شهر ديسمبر الماضى، مظاهرة لطلاب جامعة الأزهر المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين، في محاولة منهم لتعطيل الامتحانات، وتعدوا على الموظفين بالجامعة، وقاموا بإلقاء الحجارة والمولوتوف على قوات الشرطة، والاشتباك مع الأهالي، مما دفع قوات الأمن لإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، وتمكنت من ضبط المتهمين، وتمت إحالتهم إلى النيابة التي تولت التحقيق.

 

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