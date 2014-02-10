عرض فيلم “فيلا69″ بسينما”دكة” 25 فبراير

تقيم سينما”دكة”عرضًا لفيلم “فيلا 69″ ،وذلك يوم الثلاثاء 25فبراير في السابعة مساءًا بمقر مركز أضف بالمقطم.

وتدور أحداث الفيلم حول حسين، وهو رجل يعيش في عزلة ببيته، ولكن تأتيه شخصيات من ماضيه لتقتحم عزلته ونمط حياته الأناني وتتغير حياته. وبعد انتقال شقيقته وحفيدها سيف للعيش معه، تشهد حياته تحولاً جذرياً في نظرته الجامدة للحياة.

والفيلم بطولة خالد أبو النجا، لبلبة، أروى جودة، عمر الغندور، وهبة يسري،إخراج أيتن أمين، تأليف محمد الحاج ومحمود عزت،إنتاج وائل عمر ومحمد حفظي ،مونتاج عماد ماهر ،تصوير حسام شاهين

وحاز الفيلم مؤخرًا على جائزة لجنة التحكيم لأفضل عمل أول في العالم العربي بمهرجان أبوظبي السينمائي 2013، كما حاز سيناريو الفيلم “69 ميدان المساحة” على جائزة أفضل سيناريو فى ملتقى القاهرة السينمائي التابع لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته سنة 2010.