سمير غريب لدريم 2 : قانون حماية المباني الآثرية يضر بالعقارات القديمة ولا يحميها

قال سمير غريب، رئيس جهاز التنسيق الحضارى، أن قانون حماية مبانى التراث 144 لسنة 2006 يضر بالمبانى التراثية ولا يحميها يحتوى على عديد من الثغرات التى يستخدمها أصحاب العقارات التراثية من أجل التحايل والحصول على قرارات تمكنهم من التصرف فى العقارات .

> وأضاف غريب فى تعليقه حول ما يٌثار عن هدم العديد من الفيلات والقصور التراثية القديمة فى الاسكندرية، أن هناك ثغرات فى القانون وان أصحاب العقارات يستخدموا هذه الثغرات من أجل التمكن من هذه العقارات.

كما أكد فى مداخلة هاتفية مع الاعلامية منى سلمان فى برنامجها مصر فى يوم على قناة دريم 2 أن هدم هذه العقارات هو هدم للتراث الانسانى والحضارى وأن هذه العقارات لا تقدر بثمن .

وقال غريب انه قام بتشكيل لجنة من المتخصصين لتعديل القانون 144 لسنة 2006 لسد الثغرات الموجودة فيه ،على ان يتضمن القانون تعويض أصحاب هذه العقارات التعويض المناسب وأضاف ان اللجنة انتهت من هذه التعديلات منذ عام وأرسلها لمجلس الوزراء والوزراء المسئولين ولكن دون جدوى حتى الأن .

> مشدداً على ضرورة أخذ الدولة موقفا سريعا تجاه ما يحدث ، جاء ذلك خلال مداخلة تليفونية فى برنامج “مصر فى يوم ” والذى تقدمة منى سلمان .