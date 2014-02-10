الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غدا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا غائماً جزئياً بوجه عام وتزداد كميات السحب شمالاً وشرقاً ولطيف الحرارة نهاراً وبارداً ليلا والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة على البحر وتزداد الرطوبة النسبية في ساعات الليل والصباح الباكر على المناطق الساحلية والداخلية ويحتمل تشكل الضباب.



> حركة جنوبية غربية - شمالية غربية / 12 - 22 كم/ساعة على اليابسة بوجه عام وتكون شمالية غربية / 22 - 32 كم/ساعة تصل أحيانا 36 كم/ساعة أحيانا فوق البحر.



> البحر .. متوسط الموج بإرتفاع قدم إلى ثلاثة أقدام قرب الساحل ومن اثنين الى أربعة وخمسة أقدام في العمق.



> ويحدث أعلى مستوى للمد عند الساعة العاشرة و 22 دقيقة صباحا بينما يحدث أدنى مستوى للجزر عند الساعة السادسة وست دقائق مساء .



> وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة المئوية المتوقعة على مدن الدولة غدا.



> درجات الحرارة نسب الرطوبة.

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

> أبوظبي 22 14 90 40 .

> دبي 23 16 85 40 .

> الشارقة 24 12 85 35 .

> عجمان 23 14 90 40 .

> أم القيوين 23 13 90 35.

> رأس الخيمة 22 9 95 50 .

> الفجيرة 22 15 75 55 .

> العين 23 14 90 45 .

> ليوا 22 12 95 40 .

> الرويس 21 14 95 35 .

> السلع 22 13 85 40 .

> دلما 20 17 85 60 .

> طنب الكبرى 22 16 85 40 .

> طنب الصغرى 22 16 85 40 .

> أبوموسى 23 17 80 25.

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