أخبار عاجلة

بالصور.. شاهد كيف ظهرت المصرية التي تزن نصف طن بعد عملياتها في الهند -
بالصور || نشطاء يعقدون مقارنة بين صورة نادرة للملك «فاروق» جالساً على كرسيه وملوك العالم يقفون من حوله..وصورة «ترامب» و«السيسي»..ويكشفون السبب الحقيقي لقيام ترامب بذلك -
السفيرة عزيزة - لو كنت في " interview " و اتسألت السؤال ده هتجاوب عليه إزاي ؟ -
صدمة.. مريم سعيد تنفصل عن خطيبها قبل أيام من زفافهما -
«مالي مركزه» و«بينهم كيميا».. هكذا علق نجوم المجتمع على لقاء السيسي وترامب -
مرتضى منصور يجتمع بلاعبي الزمالك -
مرتضى يصطحب إيناسيو في جولة داخل الزمالك -
الأخبار - أبو الغيط : توصلنا لإتفاق مع الإتحاد الأوروبي لعقد قمة عربية أوروبية في القاهرة -
الأخبار - مقتل نحو 100 شخص وإصابة العشرات في هجوم جوي بغازات سامة على إدلب السورية -
انفراد || أحد سكان شقة الجن بطنطا يروى تفاصيل مثيرة حول ما حدث معه وما تعرض له أحد الشيوخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غدا

Google+ Print
الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غدا الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غدا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا غائماً جزئياً بوجه عام وتزداد كميات السحب شمالاً وشرقاً ولطيف الحرارة نهاراً وبارداً ليلا والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة على البحر وتزداد الرطوبة النسبية في ساعات الليل والصباح الباكر على المناطق الساحلية والداخلية ويحتمل تشكل الضباب.     

                                                                                                                                                           
> حركة جنوبية غربية - شمالية غربية / 12 - 22 كم/ساعة على اليابسة بوجه عام وتكون شمالية غربية / 22 - 32 كم/ساعة تصل أحيانا 36 كم/ساعة أحيانا فوق البحر.


> البحر .. متوسط الموج بإرتفاع قدم إلى ثلاثة أقدام قرب الساحل ومن اثنين الى أربعة وخمسة أقدام في العمق.


> ويحدث أعلى مستوى للمد عند الساعة العاشرة و 22 دقيقة صباحا بينما يحدث أدنى مستوى للجزر عند الساعة السادسة وست دقائق مساء .


>   وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة المئوية المتوقعة على مدن الدولة غدا.


>          درجات الحرارة                                 نسب الرطوبة.
> المدينة                    العظمى   الصغرى         العليا      الدنيا.
> أبوظبي                     22     14               90           40 .
> دبي                         23     16               85           40 .
> الشارقة                    24      12               85           35 .
> عجمان                    23      14               90           40 .
> أم القيوين                 23      13               90           35.
> رأس الخيمة              22      9               95           50 .
> الفجيرة                    22     15               75           55 .
> العين                      23     14               90           45  .
> ليوا                       22     12               95            40 .
> الرويس                  21     14               95            35 .
> السلع                    22      13              85             40 .
> دلما                      20      17              85            60 .
> طنب الكبرى            22      16              85             40 .
> طنب الصغرى          22      16              85             40 .
> أبوموسى               23      17              80             25.
>  

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية