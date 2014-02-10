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مشجع كيني لأرسنال يقتل آخر لليفربول بعد الخماسية

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مشجع كيني لأرسنال يقتل آخر لليفربول بعد الخماسية مشجع كيني لأرسنال يقتل آخر لليفربول بعد الخماسية

ذكرت وسائل الإعلام الكينية أن مشجع لأرسنال قتل آخر لليفربول عقب المباراة التي فاز بها الحمر 5-1 في الدوري الإنجليزي.

واكتسح ليفربول ضيوفهم المدفعجية بفوز كبير قوامه خمسة أهداف مقابل هدف في الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي.

وأشارت تقارير صحفية كينية أن مشجع لأرسنال طعن آخر لليفربول عقب المباراة خارج حانة شاهدا فيها المباراة في مدينة ميرو.

ونُقل المشجع المصاب إلى المستشفى، حيث لقى حتفه هناك.

وأوضح شهود العيان أن مشجع ليفربول تمادى في الاحتفال بكل هدف سجله فريقه في مرمى أرسنال، وهو ما أثار ضيق مشجع المدفعجية.

وبلغ التوتر أقصاه مع إطلاق حكم المباراة صافرة النهاية، ليطعنه مشجع أرسنال خارج الحانة.

ولم تنجح الشرطة في الوصول إلى الجاني حتى الآن.

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