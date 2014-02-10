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ثلاثة أندية تتقاسم قمة الدوري الإسباني لأول مرة من 30 عاما

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ثلاثة أندية تتقاسم قمة الدوري الإسباني لأول مرة من 30 عاما ثلاثة أندية تتقاسم قمة الدوري الإسباني لأول مرة من 30 عاما

مدريد /أ ش أ/ لسنوات طويلة ظلت قمة الليجا الاسبانية محصورة بين ريال مدريد وبرشلونه ولكن شهد هذا الموسم انضمام اتليتكو مدريد لكبيرى اسبانيا فى الصراع على اللقب ومازال رغم نتيجة مبارتيه الاخيرتين.

وبعد نهاية مباريات الاسبوع تساوت الاندية الثلاثة فى عدد النقاط على الرغم من احتلال النادى الكتالونى القمة بفارق الاهداف.

وعلقت صحيفة ماركا الاسبانية على هذا الوضع فى تقرير لها اليوم واشارت الى انه منذ موسم 1982-1983 اى اكثر من ثلاثين عاما لم تشهد المسابقة مثل هذا الوضع.

ففى ذلك العام تقاسم القمة ريال مدريد وبرشلونه واتليتيك بلباو،حيث تساوى الثلاثة فى رصيد 33 نقطة وفى النهاية فاز النادى الباسكى باللقب بفارق نقطة واحدة.

وأوضحت الصحيفة انه لمعرفة آخر مرة انتهى فيها السباق على اللقب بين ثلاثة اندية فى آخر مباراة يتعين العودة لموسم 1070-1971. ففى ذلك العام كان يتصارع برشلونه على اللقب مع اتليتكو مدريد وكانا يخوضان المباراة الاخيرة فى الموسم فيما بينهما ولكن لسوء حظهما معا انتهى اللقاء بالتعادل الايجابى 1/1 مما اتاح الفرصة لفالينسيا تحت الادارة الفنية لالفريدو دى ستيفانو باقتناص اللقب فى آخر جولة.

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