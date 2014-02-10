بالصور: الأمير George في أول عطلة خارجية

بعد مرور أيام على أول إجازة خارجية للأمير George مع والدته دوقة كامبريدج Kate Middleton ، فى جزر الكاريبي نشرت وسائل إعلام أمريكية الصور التي التقطتها عدسات كاميرات الباباراتزي لهم خلال وصولهما إلى St Vincent في جنوب شرق آسيا قبل أن ينتقلا إلى جزيرة "موستيك" بطائرة خاصة .

الأمير George البالغ من العمر 6 أشهر سافر مع والدته على متن الرحلة رقم 747 الأسبوع الماضي بصحبة 3 حراس شخصيين وشقيق والدته James البالغ من العمر 26 عاماً، في حين بقيا والده الأمير William منخرطا فى دراسته فى جامعة كامبريدج.

دوقة كامبريدج Kate كانت تحمل ابنها George بين يديها حيث كان يرتدي قبعة لتحميه من الشمس في حين كان خاله يتكفل بحمل بحقيبته.

وقد كانت عائلة Kate المؤلفة من والدها Michael ووالدتها Carole اضافة الى شقيقتها Pippa قد سبقتها الى الجزيرة حيث أمضت عائلة Middleton أجازتها في فيلا تبلغ تكلفة إيجارها 19 ألف جنيه.

يذكر أن هذه الصور كانت قد أثارت الجدل حين نشرت بسبب عدم موافقة من قصر Kingston على نشرها.