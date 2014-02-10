"سيدتي نت" في كواليس كليب زكي شريف

أغنية "كيف قدرتي" هي الأولى لنجم "ستار أكاديمي" زكي شريف، من كلمات علي المولى وألحان صلاح الكردي وإنتاج "المولى برودكشن".

تحمل الأغنية في مضمونها الكثير من القسوة وتتكلم عن الخيانة بين الحبيبين. ما دفع بالمخرجة سيلفانا المولى أن تترجم هذه الفكرة بشكل بعيد عن كل القصص التي شهدناها في الكليبات التي تطرقت لهذا الموضوع، ووضعت زكي في قالب جديد محاولة إظهار كل ما يملك من قدرات تمثيلية وإبرازها.

وأشارت سيلفانا إلى أن "لا صعوبة في التعامل مع زكي، بل كل فنان بحاجة لوقت ليكتشف ما هو الجميل بالنسبه له، وقالت أنها سعيدة بالتعاون معه".

استغرق تصوير "الكليب" يوم واحد في أوتيل برمانا في لبنان، حيث تمّ جلب ديكور يتناسب مع الفكرة التي وضعتها سيلفانا لزكي، وشارك زكي التصوير عارضة أجنبية. كما كان والد زكي موجوداً يراقبه عن بعد وسعيد بما يقوم به زكي.

"الكليب" تدور أحداثه حول الخيانة بطريقة جديدة، حيث يبدو زكي أنه غير مبال لحبيبته، ويعتمد القسوة في عيونه تجاهها رغم محاولتها التقرب إليه ومصالحته، فهو لا يعيرها إهتمامه ويعمد إلى الصرخ في وجهها. ورغم أنه يقوم بالتصوير لأول مرة إلا أنه برز واضحاً أن زكي يخفي قدرات تمثيلية وضعها في كليبه الأول وبأنه من الممكن أن يكون حافزاً لدخول هذا العالم.

"سيدتي نت" التقى زكي في كواليس الكليب ودارت هذه الدردشة:

زكي كيف تقيم تجربتك الأولى في تصوير الكليبات؟

بالفعل الفكرة جديدة، إلا أنني أحببتها بمساعدة سيلفانا طبعاً، التي جعلتني أرتاح أمام الكاميرا وأطلق كل ما عندي من قدرات تمثيلية. وأشعر كأنني وصورت من قبل.

يتم تداول اسم زكي بشكل كبير على "تويتر" عالميا؟ ما تعليقك؟

هذه نعمة من الله، ولم أتوقع أن تحقق الأغنية هذا النجاح التي وصلت له، وأنا لا أحب أن أتكلم عن نفسي، بل أترك الأمر للناس. وعندما خرجت من الأكاديميا رأيت دعم الناس لي، وهذا يدفعني إلى تقديم الأفضل بشكل دائم.

ولكن لم يتوقع الكثيرون أن تقدم اللون الرومانسي، كونك عرفت باللون الجبلي؟

هذا صحيح، وإنما كانت فكرة مدير أعمالي السيد سمير المولى أن أقدم شيئاً جديداً بعيدا عن اللون الجبلي، وليس خطأ أن أقدم شيئاً جديدا إن كان باستطاعتي ذلك.

بعد "كيف قدرتي" على ماذا سيقدر زكي؟

(يضحك) قادر على كل شيء، بعد الكليب لديّ تحضيرات بالعمل على صوتي وأدائي أكثر من خلال ممارسة التمارين الصوتية، وسأقوم بطرح أغنية باللهجة الخليجية انشالله، وسأحاول أن أرضي كل الأذواق.

لمتابعة أجواء تصوير كليب زكي الأول ومشاهد حصرية شاهدوا هذا الفيديو

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"