ورق عنب بالزيت لمحبي الوجبات الصحية

المقادير:

-ربع كيلوغراماً من ورق العنب الأخضر

-كوب من الأرز

-حبة البصل، مقطعة إلى مربعات

-حبة من البندورة، مقطعة إلى مربعات

-باقة مشكلة من البقدونس والنعناع

-ملح وفلفل، حسب الرغبة

-نصف كيلوغراماً من الحامض

-كوب من زيت الزيتون

-3 فصوص من الثوم

طريقة التحضير:

1 -يغسل ورق العنب، ثم يصفى. يغسل الأرز.يفرم البقدونس والنعناع ويخلطان مع الأرز، ثم يضاف البصل والبندورة والملح والفلفل وقليل من الحامض والثوم. يخلط هذا المزيج جيّداً.

2- يحشى ورق العنب بهذا المزيج، ثم يلف ويرص في داخل القدر، التي يضاف إليها

الكمية المتبقية من عصير الحامض وزيت الزيتون والثوم ورشة من الملح وقليل من الماء حتى تغطّي ورق العنب.ويغطّى هذا الأخير بطبق ثقيل، ويترك حتى يغلي، ثم تخفّف النار مع ايداعه لمدّة ساعة تقريباً. ويفضّل وضع قطعة من الحديد (صفيحة) تحت القدر، حتى النضوج. وتجدر الملاحظة إلى أن مزيج الماء والحامض وزيت الزيتون يعلو الطبق.

3- يقدّم هذا الطبق بارداً.

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