كلية القادة والأركان المصرية تحتفل بيوم المملكة العربية السعودية

احتفل اليوم الاثنين، الضباط السعوديون الدارسون بالدورة 63 أركان حرب عام والدورتين35 و 36 تخصص بكلية القادة والأركان المصرية، بيوم المملكة العربية السعودية الذى خصصته الكلية فى إطار نشاطها التعليمى وطبقاً للمنهج الدراسى لمادة الجغرافيا السياسية، وذلك لاستعراض جوانب عديدة من الحياة العامة بالمملكة السياسى منها والجغرافى والاقتصادى والتاريخى.

حضر الاحتفال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية ومندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أحمد بن عبدالعزيز قطان، ومدير كلية القادة والأركان المصرية اللواء عبدالمجيد صقر والملحق العسكرى السعودى المكلف بالقاهرة الرائد ناصر بن فراج العجمي.

وشد السفير قطان فى كلمته خلال الحفل، على قوة الروابط الموجودة بين المملكة العربية السعودية ومصر وتواصلها الدائم فى ظل القيادات الحكيمة والرشيدة لكل من الدولتين الشقيقتين باعتبارهما ركيزتا الأمن القومى العربي.

وأشار "قطان" إلى المدرسة العسكرية المصرية وتطورها وتقدمها، مثمناً ما تلقاه الضباط السعوديون من علوم عسكرية وتدريبات بكلية القادة والأركان المصرية ضمن كوكبة من أشقاءهم من الضباط المصريين والضباط الوافدين من الدول الشقيقة وهو ما جعلهم يكتسبون المزيد من المعلومات العسكرية والتدريبية بما يعود بالنفع على المملكة العربية السعودية.

وشدد على حرص الملك عبدالله بن عبدالعزيز واهتمامه بتأهيل ضباط القوات المسلحة للمملكة لرفع كفاءتهم القيادية والإدارية فى شتى المجالات من خلال إبتعاثهم للدراسة والتدريب والعمل على ثقل مواهبهم بما يواكب التطور الذى تشهده القوات المسلحة.

وتم خلال الاحتفال استعراض المعلومات الجغرافية الخاصة بالمملكة العربية السعودية ونظام الحكم والدستور والتنظيم الإدارى والتنمية الشاملة والسياسية الداخلية والخارجية للمملكة والعلاقات السعودية المصرية.

واختتم الاحتفال بتقديم درع كلية القادة والأركان من مدير الكلية إلى السفير قطان، كما قدم الضباط السعوديون درعاً لمدير كلية القادة والأركان ودرع آخر للسفير السعودى.