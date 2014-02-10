إصابة عاملين في احتراق ١٢ كرفاناً في الفجيرة

شب حريق، فجر اليوم الاثنين، في كرفانات عمال بمنطقة صناعية الفجيرة القديمة ، أسفرت عن إصابة عاملين باصابات متوسطة، نتج عن الحادث أضرار وخسائر مادية لحقت بالاثنى عشر كرفان وما تضمنته من محتويات وأغراض شخصية ، دون وقوع أية خسائر بشرية او إصابات خطيرة .



> وأفاد رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة بشرطة الفجيرة الرائد الدكتور سعيد الحساني ، لـ"البيان الالكتروني" إن غرفة العمليات تلقت بلاغاً في الساعة 1,20 دقيقة فجراً بنشوب حريق في كرفانات عمالية مكونة من 6 كرفانات كبيرة و6 صغيرة وعدد ثلاثة مطابخ ، في الصناعية القديمة بالفجيرة، التي تستعمل كغرف سكنية للعمال.



> فتوجهت على الفور سيارات الإطفاء والإنقاذ والشرطة و الإسعاف إلى موقع الحريق، ونجح فريق الإطفاء بإخماد الحريق والسيطرة على النيران المشتعلة التي غطت المكان ،وتسببت بانفجار عدد من اسطوانات غاز الطبخ ، وتم تبريد المكان بوضع كميات من الرمال على مكان الحادث لمنع اشتعالها مرة أخرى.



> وأضاف الحساني أن خبير الحرائق توصل الى ان سبب الحريق هو ترك موقد الغاز في حالة اشتعال وبالقرب من مواد سهلة الاحتراق ، نجم عنها حدوث الحريق .



> ودعت إدارة الدفاع المدني بالفجيرة الى ضرورة مراعاة اشتراطات الأمن والسلامة والالتزام بها، في مساكن العمـال وان تكون مكونة من مواد متينة الصنع وغير قابلة للاشتعال بسهولة، وذلك لتجنب وقوع الحرائق الخطيرة التي يسفر عنها خسائر في الأرواح.

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