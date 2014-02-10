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مورينيو: خسارة الدوري لن تكون محبطة

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مورينيو: خسارة الدوري لن تكون محبطة مورينيو: خسارة الدوري لن تكون محبطة

يعتقد جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي أن خسارة الدوري الإنجليزي هذا الموسم لن تكون محبطة رغم تصدره الترتيب.

ويتصدر تشيلسي جدول ترتيب المسابقة برصيد 56 نقطة بفارق نقطة واحدة عن أرسنال الوصيف.

ولكن الفارق بين تشيلسي المتصدر وليفربول الرابع ست نقاط فقط، ومن بعده يأتي توتنام هوستبر خامسا بـ57 نقطة وإيفرتون بـ45 نقطة.

وقال مورينيو في مؤتمر صحفي يوم الأثنين: "خسارة الدوري لن تكون محبطة، فعدم استمرار فريقي في مستواه الحالي هو ما سيكون محبطا".

واستدرك مضيفا "هل سأحب أن أنهي الدوري في صدارة الترتيب؟ بالتأكيد سأحب".

وأوضح "لا أعرف كم نقطة سيحتاجها الفائز بالدوري، ولكن كل الفرق ستكون شرسة".

ويلعب تشيلسي يوم الثلاثاء مع وست بروميتش ألبيون في الجولة الـ26.

وأتم "عدم الفوز على وست بروميتس لا يعني أن منافسينا سيتخطونا فقط، ولكن يعني أن إيفرتون وتوتنام سيكونا قادرين على الاقتراب أكثر".

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