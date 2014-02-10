بيكام يعرض على الخليفي الاستثمار في ناديه الجديد بميامي

باريس، (إفي): عرض أسطورة كرة القدم الإنجليزي المعتزل ديفيد بيكام على المالكين القطريين لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الاستثمار في ناديه الجديد بمدينة ميامي الأمريكية، والذي سيلعب برابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم (إم إل إس).

وذكرت صحيفة (لوباريزيان) الفرنسية أن قائد منتخب إنجلترا السابق استغل علاقته الطيبة مع ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، خلال الفترة التي قضاها مع النادي الباريسي بين فبراير ومايو من عام 2013 للتقدم بهذا العرض.

وأكد أصحاب باريس سان جيرمان للصحيفة أن بيكهام (38 عاما) لم يحصل بعد على رد حيال هذا العرض.

ويبحث أسطورة كرة القدم الانجليزي في الوقت الراهن عن مستثمرين من أجل إقامة استاد جديد في ميامي لفريقه الجديد.

وربط بيكهام بناء الملعب الجديد بإيجاد استثمارات كافية للمشروع دون وضع موعد محدد.

ولجذب استثمارات للفريق الجديد، استعان بيكهام بسيمون فولر مؤسس برنامج (أمريكان أيدول) الشهير لاكتشاف المواهب الغنائية، والملياردير البوليفي الأصل مارسيلو كلاوري، ونجم دوري السلة للمحترفين ليبرون جيمس.

يشار إلى أن الدوري الأمريكي لكرة القدم يضم حاليا 19 فريقا وينتظر أن ينضم إليه في 2015 وافد جديد هو "نيويورك سيتي" الذي يموله نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، ومن المقرر أن تزداد عدد فرقه إلى 24 بحلول عام 2020.