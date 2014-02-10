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قبول استئناف المتهم بالإعتداء على إمام مسجد بالزيتون

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قبول استئناف المتهم بالإعتداء على إمام مسجد بالزيتون قبول استئناف المتهم بالإعتداء على إمام مسجد بالزيتون

ارشيفية

تقدم دفاع المتهم ابراهيم . ه احد عناصر جماعة الاخوان الارهابية باستئناف ظهر اليوم الى قاضى المعارضات بمحكمة جنح الزيتون المستشار محمد البغدادى على قرار المحكمة بحبسه سنة و 6 اشهر لاتهامه بالاعتداء بالبضرب والسب عللاى امام مسجد العزيز بالله بالزيتون ، وقبلت المحكمة الاستئناف وحددت جلسة 1 مارس المقبل اولى جلسات نظر الاستئناف بمحكمة مستانف الزيتون المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية
> كانت محكمة جنح الزيتون برئاسة المستشار محمود مجدى قضت ، بحبس المتهم بالتعدى على إمام مسجد العزيز بالله في منطقة الزيتون، سنة وستة أشهر
> ووجهت النيابة إلى المتهم، تهم إثارة الشغب والبلطجة والتجمهر والانضمام إلى جماعة إرهابية مسلحة تهدف إلى تكدير السلم والأمن العام والتعدى بالسب والضرب على إمام مسجد العزيز بالله
> والبداية عندما تمكنت قوات الأمن من القبض على “إبراهيم.ه” لاتهامه بالتعدى بالضرب والسب على إمام مسجد العزيز بالله في الزيتون، حال قيام إمام المسجد بالدعوة إلى نبذ العنف

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