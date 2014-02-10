تقدم دفاع المتهم ابراهيم . ه احد عناصر جماعة الاخوان الارهابية باستئناف ظهر اليوم الى قاضى المعارضات بمحكمة جنح الزيتون المستشار محمد البغدادى على قرار المحكمة بحبسه سنة و 6 اشهر لاتهامه بالاعتداء بالبضرب والسب عللاى امام مسجد العزيز بالله بالزيتون ، وقبلت المحكمة الاستئناف وحددت جلسة 1 مارس المقبل اولى جلسات نظر الاستئناف بمحكمة مستانف الزيتون المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية
> كانت محكمة جنح الزيتون برئاسة المستشار محمود مجدى قضت ، بحبس المتهم بالتعدى على إمام مسجد العزيز بالله في منطقة الزيتون، سنة وستة أشهر
> ووجهت النيابة إلى المتهم، تهم إثارة الشغب والبلطجة والتجمهر والانضمام إلى جماعة إرهابية مسلحة تهدف إلى تكدير السلم والأمن العام والتعدى بالسب والضرب على إمام مسجد العزيز بالله
> والبداية عندما تمكنت قوات الأمن من القبض على “إبراهيم.ه” لاتهامه بالتعدى بالضرب والسب على إمام مسجد العزيز بالله في الزيتون، حال قيام إمام المسجد بالدعوة إلى نبذ العنف
قبول استئناف المتهم بالإعتداء على إمام مسجد بالزيتون
تقدم دفاع المتهم ابراهيم . ه احد عناصر جماعة الاخوان الارهابية باستئناف ظهر اليوم الى قاضى المعارضات بمحكمة جنح الزيتون المستشار محمد البغدادى على قرار المحكمة بحبسه سنة و 6 اشهر لاتهامه بالاعتداء بالبضرب والسب عللاى امام مسجد العزيز بالله بالزيتون ، وقبلت المحكمة الاستئناف وحددت جلسة 1 مارس المقبل اولى جلسات نظر الاستئناف بمحكمة مستانف الزيتون المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية