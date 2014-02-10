شيخ الأزهر يبحث مع عمرو موسى الأوضاع التى تمر بها مصر

استعرض فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف خلال لقائه اليوم مع السيد عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لصياغة الدستور الأوضاع التى تمر بها مصر حاليا وسبل الخروج من تلك الأزمات بما يحقق الاستقرار والأمن للبلاد.

وأشاد شيخ الازهر بالجهود الوطنية المخلصة التي قام بها رئيس لجنة الخمسين من أجل خروج الدستور بصورة تليق بمصر وتاريخها العريق , مشيرا إلى أن مصر تمر بمنعطف تاريخي نحو تحقيق أمنها واستقرارها والحفاظ على مكاسب ثورتها , وهذا السقف يجب ان تقف عنده كل منازع الفرقة والشتات , وتتوحد تحته كل اختلافات التنوع والتكامل الذي ننشده لوطننا .

من جانبه أكد عمرو موسى أن الأزهر الشريف يمثل لمصر والمصريين قيمة كبرى, مشددا على احترامه وتقديره للأزهر وشيخه ودعمه الكامل لمواقف الأزهر ودوره في نبذ العنف والإرهاب , وإعلاء قيم الإسلام كمنبر للوسطية شرقًا وغربًا , مؤكدا استمرار التواصل مع فضيلة الإمام الأكبر لتبادل وجهات النظر في المرحلة المقبلة .

وفى ختام اللقاء قدم فضيلة الإمام الأكبر مصحف الأزهر الشريف هدية للسيد عمرو موسى تقديرا لدوره الوطني البارز.

أ ش أ