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السجن عقوبة التعري على الشاطئ بالصين

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السجن عقوبة التعري على الشاطئ بالصين السجن عقوبة التعري على الشاطئ بالصين

ارشيفية

أعلنت السلطات الصينية في منتجع جزيرة هاينان، الواقعة جنوبي الصين،أمس الأحد، حملة على المستلقين العرايا على الشاطئ باستخدام مكبرات للصوت وكاميرات مراقبة، بالإضافة إلى دوريات للشرطة لمنع المخالفين المحتملين.

وحذرت السلطان من أنه قد يتم احتجاز المخالفين، وهم عادة رجال في منتصف العمر، لفترة تتراوح بين 5 و10 أيام اعتماداً على خطورة المخالفة، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا”.

ويرتاد السائحون المحليون بكثرة الشواطئ الواقعة في مدينة سانيا في إقليم هاينان، ولكن القانون يحظر على أي شخص التمتع بحمام شمس عارياً.

وقالت سلطات هاينان  كما جاء بسكاي نيوز عربية إن الأشخاص الذين يرفضون الانصياع، على الرغم من دوريات الشرطة ومكبرات الصوت والكاميرات، سيتلقون “التثقيف من خلال الاعتقال”.

ونقلت “شينخوا” عن أمين الحزب الشيوعي في إقليم هاينان قوله إن “الناس العاديين لن يسبحوا أو يأخذوا حمام شمس عرايا في مكان عام.. هذا النوع من السلوك لا يتماشى مع التقاليد الثقافية الصينية”.

غير أن رجلاً من الموجودين في شاطئ هاينان قال إن الرجال لا يأتون إلى الشاطئ كي يتعروا، ولكن لمعالجة أمراض بشرتهم من خلال أشعة الشمس.

وأوضح أن بعضهم يسبح أيضاً عارياً “للاستمتاع بإحساس العودة إلى الطبيعة”.

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