إطلالة جريئة تلفت الأنظار في ثواني!

تحلي بالثقة واظهري بإطلالة جريئة تخطف الأنظار مع مجموعة ماكس فاكتور وايلد Max Factor Wild الأكثر جرأة وتنوع في تاريخ المكياج.

هذا الموسم، تسعى ماكس فاكتور لتسليط الضوء على ملامح الجرأة في شخصية كل سيدة من خلال تقديم الفرصة للحصول على إطلالات غير محدودة وشديدة الجاذبية تلفت الانتباه. استعدي للحصول على رموش عالية الكثافة وظلال عيون ومشرقة وداكنة لإطلالة عصرية تواكب شخصيتك. ستزودكن مجموعة "وايلد" من ماكس فاكتور بالأدوات المبتكرة لإبداع مظهر درامي عبر تظليل الأجفان ووضع لمساتكن المبتكرة بما يواكب توجهات الموضة، وذلك كله في غضون لحظات. ولا ننصح باستخدام هذه المنتجات لصاحبات القلوب الضعيفة!

مجموعة وايلد

تصدري عالم صيحات الماكياج واحصلي على رموش شديدة الكثافة بشكل فوري باستخدام ماسكارا "وايلد ميغا فوليوم" الجديدة من ماكس فاكتور: إنها مصممة لترتقي بمظهر رموشك إلى مستويات جديدة كلياً! تعمل هذه الماسكارا الجديدة المبتكرة من ماكس فاكتور تعمل على منح الأهداب لون داكن كثيف

عبوة الظل وايلد الجديدة من ماكس فاكتور

لا يكتمل تأثير الإطلالة الجريئة بدون تعبير صارخ من الألوان العصرية المشبعة؛ عبوة ظلال العيون "وايلد" (WILD) الجديدة من ماكس فاكتور مصممة لتضيف لمسة لونية قوية للأجفان.

أقلام الظل وايلد الجديدة من ماكس فاكتور

اللمسة الأخيرة مع مجموعة وايلد من ماكس فاكتور هي أقلام الظل الجديدة؛ تتوفر بألوان ظلال قابلة للمزج لا يمكن مقاومتها. وهي تتضمن أداتين احترافيتين للماكياج ضمن منتج واحد، وتتميز هذه الأقلام بتركيبة هلامية مشبعة باللون مثالية للسيدات الراغبات بإطلاق الجانب الجريء لديهن؛