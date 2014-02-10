استقبلي يوم الحبّ بقناع للبشرة من الورد الأحمر

لطالما عرفنا فوائد الأزهار بمختلف أنواعها وألوانها؛ واليوم، وتحضيراً ليوم الحب، نقدّم لك قناع الورود لتعتني وتدلّلي بشرتك.

ماء الورد:

1. كوب مليء ببتلات الورود

2. كوبان من المياه المغلية

ضعي بتلات الورود في وعاء كبير، وأضيفي كوبين من المياه المغلية. غطي الوعاء، ودعي المزيج يتخمّر لمدة نصف ساعة على الأقلّ، أو حتى يصبح المزيج بارداً. جففي البتلات من السائل، وضعيها في وعاء مضغوط معقّم أو في زجاجة رذاذ. ضعي ماء الورد في الثلاجة، واستخدميه عندما يصبح بارداً جداً. إنه رذاذ رائع يبرّد الجسم، ويُمكن استخدامه على الوجه والجسد.

قناع مرطب للوجه

1. ملعقتان صغيرتان من ماء الورد أو 5 قطرات من زيت الورد الأساسي

2. ملعقتان كبيرتان من العسل

3. ملعقتان كبيرتان من زيت اللوز

4. 3 قطرات من زيت الفيتامين "إي"

امزجي المكونات كلها في وعاء معقّم. اغسلي وجهك جيداً، ودلّكي القناع، وانتظري 10 أو 15 دقيقة. اغسلي وجهك بالمياه الفاترة، وربّتي وجهك بمنشفة حتى يجفّ. وبعد ذلك، ضعي التونر (مستحضر يشدّ البشرة)، وألحقيه بكريم مرطب.

تونر منعش

1. كوب من ماء الورد

2. 6 قطرات من الجلسيرين

3. ثلاثة أرباع من كوب الهاماميليس

امزجي كلّ هذه المكونات معاً، واسكبي المزيج في زجاجة معقّمة. يمكنك استخدام ماء الورد بمفرده، ولكن عبر إضافة الجلسيرين وزهرة الهاماميليس إلى هذه الوصفة لتصبح مرطبة. إن كانت بشرتك دهنية، لا تفرطي في استخدام الجلسيرين؛ وإن كانت بشرتك جافة، استخدمي كمية وافرة منه. بلّلي قطعة قطنية بتونر الورد، وامسحيه على الوجه بعد تنظيفه، وقبل ترطيبه.

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