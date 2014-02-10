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Obama يسبق العالم ويعايد زوجته بيوم الحب

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Obama يسبق العالم ويعايد زوجته بيوم الحب Obama يسبق العالم ويعايد زوجته بيوم الحب

بعد الإشاعة التي لحقت بالرئيس الأمريكي Barack Obama بأنه بدأ الإعداد لإجراءات الطلاق من زوجته Michelle، نتيجة فتور العلاقة الزوجية بينهما، كذّب الرئيس كلّ تلك التكهنات، واحتفل مع زوجته، مسبقاً بعيد الحب، إذ إن جدول أعماله سيحرمه من أن يكون إلى جانب السيدة Obama في عيد الحب. لكن الانشغالات الرئاسية لم تمنع الرئيس Obama من الخروج وزوجته، ليلة السبت إلى عشاء رومانسيّ، احتفالاً بهذه المناسبة، حيث تناولا طعاماً مكسيكياً في مطعم "oyamel"، الذي يملكه Jose Andres أحد أهم الطهاة، حسب ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

يُذكر أن Obama سيكون في الرابع عشر من شباط في ولاية كاليفورنيا للقاء الملك الأردني عبد الله الثاني، وسيمضي عطلة نهاية الأسبوع كلها هناك.

 

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