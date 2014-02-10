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أمل عرفة عروس من جديد

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أمل عرفة عروس من جديد أمل عرفة عروس من جديد

أطلّت الفنّانة السّوريّة أمل عرفة بالفستان الأبيض مجدّداً، لتكون عروس 2014"، في مسلسلها الجديد "القربان" الذي تجسّد فيها دور "يارا".
"القربان" عن نص السيناريست الشّاب رامي كوسا، ويخرجه المخرج علاء الدين كوكش، ويشارك في بطولته جهاد سعد، سامر إسماعيل، علا باشا، شادي مقرش، نجلاء الخمري، فايز قزق، وفاء موصللي، سامر عمران، شادي زيدان..
من جهة أخرى، تشارك عرفة هذا العام في الجزء الثاني من مسلسل "صرخة روح" الذي تحمل كل خمس حلقات منه موضوع جديد، وكذلك انتهت مؤخّراً من عرض مسرحيّة "البحث عن عزيزة" خلال مهرجان "الفجيرة" للمونودراما.

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سيدتي