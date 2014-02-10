لميس تبكي في أوّل مشاهد مسلسلها الجديد

صوّرت الممثلة التركية توبا بيوكستون الشهيرة بلميس يوم الأثنين 3 فبراير، أول مشاهدها في مسلسلها الجديد "مال أسود وعشق كاذب"، في مقبرة في اسطنبول.

وتظهر لميس في المشهد باكية حزينة لرحيل والدها، وهي ترتدي ثياباً سوداء وقبعة بيضاء شتوية بحضور كامل فريق المسلسل، بما فيهم منتجه كريم شاتاي الذي بدا عليه الإرتياح النفسي والسعادة بعد قبول توبا دور البطولة، وإنقاذها الموقف بعد اعتذارات متتالية من عدد من الممثلات. وقد قيل إن لميس تقاضت عن كل حلقة من المسلسل 65 ألف ليرة تركية أسبوعيا أي حوالي ال 260 ألف ليرة شهرياً، أي ما يوازي الـ 135 ألف دولار أمريكي.

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