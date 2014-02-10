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غادة عبد الرازق تعتزل الفن

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غادة عبد الرازق تعتزل الفن غادة عبد الرازق تعتزل الفن

أعلنت الفنانة غادة عبد الرازق جمهورها أن مسلسل "شجرة الدر" الذي تنوي تقديمه بعد مسلسلها الذي ستبدأ بتصويره قريباً "السيدة الأولى"، سيكون هو الأخير لها حيث قررت الاعتزال بعده، وبعد أن تنتهي من تصوير فيلم "حجر الأساس". الذي تعاقدت عليه أخيراً.
جاءت هذه التصريحات على خلفية استضافتها في برنامج "بوضوح" مع الإعلامي عمرو الليثي.
اللافت أن غادة سبق وأعلنت أنها لن تعتزل الفن قبل بلوغها عامها الخمسين.
وكانت غادة قد أطلقت في الحلقة سلسلة تصريحات مؤثرة، وقالت إنها تعرضت لمواقف عديدة وصعبة في حياتها الخاصة، أقساها هو موت والدتها بين يديها، وكذلك وفاة شقيقها محمد وهو في عز شبابه حيث فارق الحياة وعمره 25 عاماً، ووفاة والدها وقالت إن كل هذه الأحداث كسرت ظهرها.

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