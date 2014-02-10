أخبار عاجلة

بالصور.. شاهد كيف ظهرت المصرية التي تزن نصف طن بعد عملياتها في الهند -
بالصور || نشطاء يعقدون مقارنة بين صورة نادرة للملك «فاروق» جالساً على كرسيه وملوك العالم يقفون من حوله..وصورة «ترامب» و«السيسي»..ويكشفون السبب الحقيقي لقيام ترامب بذلك -
السفيرة عزيزة - لو كنت في " interview " و اتسألت السؤال ده هتجاوب عليه إزاي ؟ -
صدمة.. مريم سعيد تنفصل عن خطيبها قبل أيام من زفافهما -
«مالي مركزه» و«بينهم كيميا».. هكذا علق نجوم المجتمع على لقاء السيسي وترامب -
مرتضى منصور يجتمع بلاعبي الزمالك -
مرتضى يصطحب إيناسيو في جولة داخل الزمالك -
الأخبار - أبو الغيط : توصلنا لإتفاق مع الإتحاد الأوروبي لعقد قمة عربية أوروبية في القاهرة -
الأخبار - مقتل نحو 100 شخص وإصابة العشرات في هجوم جوي بغازات سامة على إدلب السورية -
انفراد || أحد سكان شقة الجن بطنطا يروى تفاصيل مثيرة حول ما حدث معه وما تعرض له أحد الشيوخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

Anne Hathaway تقوم بمحادثات للإنضمام الى فيلم The Intern

Google+ Print
Anne Hathaway تقوم بمحادثات للإنضمام الى فيلم The Intern Anne Hathaway تقوم بمحادثات للإنضمام الى فيلم The Intern

بعد ابتعادها عن الساحة السينمائية منذ فوزها العام الماضي بجائزة أوسكار أفضل ممثلة في دور مساعد عن دورها الرائع في فيلم Les Miserables وبالرغم من إطلالتها الصغيرة في فيلم Don Jon، يبدو أن عام 2014 سيكون حافلاً للممثلة Anne Hathaway التي ستعطي صوتها للفيلم الكرتوني Rio 2 وستشارك في ثلاثة أفلام هي : Song One للمخرجة Kate Barker-Froyland و Interstellar للمخرج Christopher Nolan و Don Peyote للمخرجين Michael Canzoniero و Dan Fogler. في المقابل تقوم الممثلة Anne Hathaway بمحادثات مع شركة Warner Bros. Pictures والمخرجة Nancy Meyers لتأدية دور البطولة في فيلم The Intern الذي سبق وأعلن الممثل Robert De Niro عن المشاركة في بطولته.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي