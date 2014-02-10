Anne Hathaway تقوم بمحادثات للإنضمام الى فيلم The Intern

بعد ابتعادها عن الساحة السينمائية منذ فوزها العام الماضي بجائزة أوسكار أفضل ممثلة في دور مساعد عن دورها الرائع في فيلم Les Miserables وبالرغم من إطلالتها الصغيرة في فيلم Don Jon، يبدو أن عام 2014 سيكون حافلاً للممثلة Anne Hathaway التي ستعطي صوتها للفيلم الكرتوني Rio 2 وستشارك في ثلاثة أفلام هي : Song One للمخرجة Kate Barker-Froyland و Interstellar للمخرج Christopher Nolan و Don Peyote للمخرجين Michael Canzoniero و Dan Fogler. في المقابل تقوم الممثلة Anne Hathaway بمحادثات مع شركة Warner Bros. Pictures والمخرجة Nancy Meyers لتأدية دور البطولة في فيلم The Intern الذي سبق وأعلن الممثل Robert De Niro عن المشاركة في بطولته.