زوري أشهر حلبات التزلج في العالم

تعاني الدول العربية ذات المناخ المتوسطي، هذا الشتاء، من نقص في كثافة الثلوج على الجبال، ممّا سبّب عائقاً أمام هواة الرياضات الشتويّة. ولذا، تنتشر حلبات التزلج على الجليد لتمنحك فرصةً للاستمتاع، ولتتمايلي يميناً ويساراً في الهواء الطلق، فإن كنت من محبّي هذه الرياضة، رافقينا في جولة على أشهر حلبات التزلج العالمية...

1- "حلبة دبي للتزلج"

تقع في "دبي مول"، وقد صمّمت وفقاً للمعايير الأولمبية لتستقبل حوالى 2000 ضيف.تشكّل وجهة عائلية بامتياز، حيث يمكن لمعظم أفراد الأسرة قضاء أوقات ممتعة وممارسة رياضة التزلج أو تلقي دروس تعليميّة تمكنهم من مزاولتها.

وتبلغ تكلفة الدورة العامة لمدة ساعتين 55 درهماً، فيما تبلغ تكلفة دورة "اديسكو" 80 درهماً.

2- "مركز روكفلر"

يقع في "نيويورك". وقد افتتح سنة 1936، وبات مدرجاً اليوم على لائحة المباني التاريخية في الولايات المتحدة، وفق ما هو مقيّد في السجل الوطني الأمريكي الخاصّ بالأماكن التاريخية. يضمّ 14 برجاً ومجموعة من "الاستوديوهات"، كما يُعتبر أيضاً أشهر مراكز التزلج على الجليد، وسط العديد من المباني الفخمة!

3- "قصر أمونيسبور مارسيليا غران است"

يقع هذا الملعب في فرنسا، ويعدّ واحداً من أماكن التزلج المغلقة. يستقبل الملعب العديد من الزوار يومياً، ويضمّ 3 طبقات: الأولى تضمّ حلبة التزلج الأولمبية التي تستوعب 5,600 متفرج، والثانية وهي الحلبة الصغرى المعدّة للنشاطات الترفيهية، والثالثة حديقة التزحلق المزوّدة بـ1500 مقعد، فيما تحتوي الطبقة الأرضية على استراحات عدّة ومطعم لتناول الوجبات الخفيفة.

4- "ولمان"

يقع في "سنترال بارك" في "نيويورك"، ويُعتبر من أهمّ ساحات التزلج على الجليد في الهواء الطلق، مع خلفيّة من ناطحات السحاب في "مانهاتن"! وقد افتتحت الساحة سنة 1949 لتستقبل زوارها كلّ شتاء لغاية إبريل (نبسان). يضمّ الموقع إلى ذلك مدارس لتعليم التزلج ودواليب وزلاجات للايجار.

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