7 أفكار من جُمانة بدّور لاستعمال "الجبس بورد"

دخل "الجبس بورد" معظم البيوت اليوم ليُضفي عليها لمسة جماليّة جذابة ويمنحها هوية خاصّة وبساعد في تجاوز بعض مشكلات البناء، أو تحقيق ديكور لافت.

ولاستعمالاته وجهات عدّة، تطلعك عليها مهندسة الديكور جُمانة بدّور:

ـ استعملي الألوان المحايدة، كالبيج مثلاً، للسقف المعد من ألواح "الجبس بورد"، وإبتعدي تماماً عن استعمال تلك الداكنة، كالبنفسجي والأزرق، لكونها تمنحك شعوراً بضيق المساحة وتقلّص علو السقف.

ـ اختاري الأبيض لسقف "الجبس بورد"، حتى لو كانت الجدران جميعها مطليّة بلون واحد كالأزرق؛ وذلك بهدف الشعور بالفساحة.

ـ أدخلي الخشب، كالسنديان والزان مثلاً، كما "الألومينيوم" ، مع ألواح "الجبس بورد".

ـ احرصي على استعمال الإنارة المخفيّة التي تُضفي جاذبيّة على ألواح "الجبس بورد"، ويمكنك الاستعانة بها بطريقة تقليدية لتنزيين السقف من كلّ جوانبه، أو يمكنك كسر قاعدة الجدران الأربعة بالإنارة المخفيّة، من خلال استعمالها في جدار لتسليط الضوء على لوحة معيّنة، أو على حائط مكسو بالحجر.

ـ أدخلي "الجبس بورد" في جدران الحجر والقناطر، إذ لا يقتصر استعماله على الأسقف فقط.

ـ استعملي "الجبس بورد" لتشكيل إطار أنيق حول المدفأة قادر على احتمال لهيب النيران والحرارة.

ـ زيّني الأماكن الخارجيّة، كمدخل البيت مثلاً، بواسطة ألواح "الجبس بورد"، وهذه الأخيرة تستطيع تحمّل الرطوبة والهواء.

للتواصل مع مهندسة الديكور جُمانة بدّور: [email protected]

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